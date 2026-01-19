目標のパラドックスを浮き彫りにしたAI研究者、ケネス・スタンリー&ジョエル・リーマン。彼らの共著『目標という幻想』は、サム・アルトマンにも影響を与えた1冊として知られる。邦訳版の刊行を記念して来日したふたりが語る、創造の本質とは？