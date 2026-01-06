2025年10月10日に劇場公開された映画『トロン：アレス』が、2026年1月7日より早くもにて見放題独占配信となることがわかった。 世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した革新的作品『トロン』シリーズ最新作。AI世界と現実世界が交差する独創的な世界観と、シリーズのDNAを受け継ぐ観る人を引き付けるビジュアル表現によって注目を集めた。漆黒の空間を走る発光ライン、プログラム同士が命を賭して激突するライト