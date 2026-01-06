2025年10月10日に劇場公開された映画『トロン：アレス』が、2026年1月7日より早くもにて見放題独占配信となることがわかった。

世界で初めて長編映画としてCGを本格導入した革新的作品『トロン』シリーズ最新作。AI世界と現実世界が交差する独創的な世界観と、シリーズのDNAを受け継ぐ観る人を引き付けるビジュアル表現によって注目を集めた。漆黒の空間を走る発光ライン、プログラム同士が命を賭して激突するライトディスク、「トロン」シリーズを象徴するライトサイクルによるチェイスシーンなどのガジェットとアクションが視覚的インパクトを生み出している、

物語の舞台は、高度なAIプログラムを現実世界に“実体化”させることに成功した世界。ディリンジャー社によって開発された最強のAI兵士・アレスは、圧倒的な戦闘能力を備える一方、現実世界で存在できる時間がわずか“29分”という制限を背負っている。それを解決する永続コードの開発者である人間のイヴとの出会いを通じ、自らの存在に疑問を抱き始めたアレスは、予想もしなかった変化を遂げていく。

やがて物語は、イヴが発見した “２９分の壁”を突破する永続コードをめぐり、人間とプログラムが入り乱れる熾烈な戦いへと突入する。アレスとイヴ、そしてディリンジャー社の思惑が交錯する中、AI兵士が暴走を始め、AI世界と現実世界の境界はさらに曖昧になり、予想を超える事態へと発展していく。

主演はジャレッド・レト。監督はヨアヒム・ローニング。音楽を担当したのは、トレント・レズナーとアッティカス・ロス率いるナイン・インチ・ネイルズ。重厚で攻撃的なサウンドは、ライトサイクルの疾走感やデジタル世界の緊張感と結びつき、作品全体を強く駆動させている。

『トロン：アレス』は2026年1月7日（水）よりディズニープラスで見放題独占配信スタート。