ドイツの情報当局が、バラク・オバマ米大統領の在任中、同氏が大統領専用機内で行った通話を数年にわたり盗聴していたと、独週刊誌ツァイトが4日（現地時間）報じた。報道によると、ドイツの対外諜報機関・連邦情報局（BND）の関係者らは、BNDが米大統領専用機エアフォースワンの暗号化システムの欠陥を突き、当時のオバマ大統領の通話を盗聴し、2014年に中止したとした。同誌によると、BNDはオバマ元大統領が機内通話に使用してい