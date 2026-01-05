ダウンベストの上手な使い方トップスのように着られて暖かいタイプ、トップスとアウターの間のような役割で上手に使いたいダウンベスト、「冬の白」にうってつけな白ダウンの活用法など。スポーティなイメージを超えて、素直に「着たいアウター」候補に浮上する。あの手この手でむしろちょっと着飾りたい、ダウンの着こなし方をご提案。（スタイリスト・樋口かほりさん） 大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるア