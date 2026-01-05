Ｂｅｒｒｙｚ工房の夏焼雅（３３）が５日、結婚を報告した。所属事務所の公式サイトが更新され、夏焼は「いつも応援して下さっているファンの皆様、関係者の皆様へ」と切り出し、「私事で大変恐縮ではありますが、この度、かねてよりお付き合いさせて頂いていた一般の方と結婚致しました事をご報告させていただきます」と明かした。続けて、「これからは家族としてお互いを支え合い、穏やかで幸せな家庭を築いてまいります」と