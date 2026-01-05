静岡県三島市の横浜ゴム工場で、刃物で刺されるなどして従業員15人がけがをした事件で、県警は5日、15人のうち6人が重傷、9人が軽傷だったと明らかにした。重傷者は全員刃物による刺し傷を負い、4人は現在も県内の病院に入院中。軽傷者は、液体がまかれたため目に痛みや違和感を覚えたり、容疑者を取り押さえる際にけがをしたりした。捜査関係者によると、殺人未遂容疑で現行犯逮捕された元従業員小山雅貴容疑者（38）は「会社