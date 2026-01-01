シカゴ・ブルズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年1月1日（木）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 134 - 118 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのシカゴ・ブルズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし36-32で終了する