東海道新幹線の個室席の内装イメージ（JR東海提供）JR東海の丹羽俊介社長（60）は31日までに共同通信などのインタビューに応じ、計画する東海道新幹線の個室席の提供開始時期を2026年10月1日にすると明らかにした。約23年ぶりの個室復活となる。「プライバシーを確保でき、上質な空間で旅行ができる」と語り、経営者ら一定の層に需要があるとの見方を示した。料金は「グリーン車よりも高くなる」と述べるにとどめた。「N700S」