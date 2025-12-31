京都・烏丸御池にある「(THISIS)SHIZEN」で出会えるのは、“食べるのがもったいない”と誰もが声を漏らすアートなスイーツ「ICEBOUQUET®︎（アイスブーケ）」。餡子で作られたカラフルな花が咲くその見た目はまさに芸術作品です。アートと自然が融合した空間で、写真に収めずにはいられない唯一無二のスイーツ体験を楽しんできました。 植物とアートに包まれる、まったく新しい「