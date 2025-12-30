12月22日（日本時間）、ヤクルトからポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指していた村上宗隆のホワイトソックスへの入団が決まった。当初は1億〜2億ドル（約160億〜320億円）規模の大型契約になるとも取り沙汰されていたが、村上が手にするのは3,400万ドル（約53億円）。契約期間もわずか2年という短さで、2年後のオフにFAとなり改めて大型契約を狙うことになる。【レア写真】今よりずっと痩せていた中学時代の村上