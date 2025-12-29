旅行でホテルに泊まったときに「客室に忘れ物をしてしまった」「寝坊してチェックアウト時間を過ぎてしまった」といった失敗をした経験はありませんか。ホテルの宿泊時に意外とやりがちな失敗について、スーパーホテル（大阪市西区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【要注意】意外とやりがち…ホテル宿泊時の“うっかりミス”がコレです！公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。