旅行でホテルに泊まったときに「客室に忘れ物をしてしまった」「寝坊してチェックアウト時間を過ぎてしまった」といった失敗をした経験はありませんか。ホテルの宿泊時に意外とやりがちな失敗について、スーパーホテル（大阪市西区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】意外とやりがち…ホテル宿泊時の“うっかりミス”がコレです！

公式TikTokアカウントでは、「ホテルあるある」というタイトルの動画を公開。この動画には、客室に入った女性が炭酸飲料を客室の冷蔵庫に入れる様子が収められています。

その後、「こんな時もあるかも？」というテロップとともに場面が切り替わり、炭酸飲料が冷えていないことを不審に思った女性が、冷蔵庫を調べたところ、電源を入れ忘れたのに気付きます。そして「スーパーホテルではエコの観点から必要な方に電源を入れてもらっているよ」というテロップが出され、動画が終わります。

この投稿に対し、SNS上では「あるある」「何度入れ忘れたことか」「スイッチが見つけにくい」などの声が上がっています。

ホテルの冷蔵庫を使用するときは、手動で電源を入れる必要があるかどうか確認しましょう。