中国のドローンメーカー、深セン聯合飛機集団（United Aircraft）が独自に開発した6トン級ティルトローター（VTOL）無人航空機「鑭影R6000」が12月28日、中国南西部に位置する四川省徳陽市什邡で初飛行に成功しました。これはティルトローターの基幹技術の研究と開発において、大きな進展を遂げたことを示しています。「鑭影R6000」はティルトローター設計技術により、ローター姿勢を垂直離着陸と高速水平飛行モ