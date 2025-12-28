中国が南シナ海でフィリピンに圧力をかける背景は、フィリピンが米国の域内核心同盟国である点と無関係ではない。韓国がフィリピンの海軍能力強化に寄与するのはそのまま南シナ海で広がる米中代理戦の様相で米側を支援するという意味がある。実際に米国は韓国との造船業協力「MASGA」を基に台湾有事の際などに備え域内同盟国を拠点化し、艦艇建造と整備・修理・オーバーホール（MRO）などが可能なように海上作戦を後押しするインフ