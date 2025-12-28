扶桑社はこのほど、書籍『自立した子どもになるための やらない子育て』(いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所 著)を発売した。○その先回りが可能性に蓋をする?『自立した子どもになるための やらない子育て』本書では、子どものお出かけ情報サイト『いこ−よ』の研究機関『いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所』が行ってきた親子調査や研究結果をもとに、「親がやらなくていいこと」を紹介。『自立した子どもになるための