年末年始に旅行でホテルに泊まる人は多いと思います。チェックアウト時にやってほしいことについて、ホテルサンルートソプラ神戸（神戸市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」チェックアウト時に“やってほしいこと”4選です！公式TikTokアカウントでは「チェックアウトの際やってくれるとうれしいこと」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフがチェックアウト時にやってほ