年末年始に旅行でホテルに泊まる人は多いと思います。チェックアウト時にやってほしいことについて、ホテルサンルートソプラ神戸（神戸市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 チェックアウト時に“やってほしいこと”4選です！

公式TikTokアカウントでは「チェックアウトの際やってくれるとうれしいこと」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフがチェックアウト時にやってほしいこととして、「忘れ物チェック」「備品を元に戻す」「使用済みのタオルを浴室に置く」「飲み残したペットボトル飲料は中身を捨てる」の4つを紹介しています。

忘れ物は掛け布団の下からよく見つかるということです。また、飲み残しの飲料を客室に放置すると、捨てていいかどうか分からないといいます。

この投稿に対し、SNS上では「私は全て行ってました！それが礼儀だと思っていたので」「来た時よりもきれいに。これ大事」「いつも朝慌てて出ちゃうので勉強になります」「すみずみまでチェックするのがいい」などの声が上がっています。

ホテルの宿泊時は忘れ物をしやすいので、チェックアウト前に忘れ物がないか、よく確認しましょう。