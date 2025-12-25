お正月料理といえば「おせち」。昔ながらの風習として親しまれてきた一方で、近年はライフスタイルの変化により、その向き合い方は大きく変わりつつあります。今回ママスタセレクトでは、「お正月のおせちはどうしていますか？」をテーマにアンケートを実施。選択肢に「自分でおせちを作る」「おせちは買う」「実家、義実家のおせちをもらう（食べる）」「おせちは食べない」の4つを設定したところ、1,100人を超えるママたちから回