フリーアナウンサーの馬場典子（51）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ある日のほろよい姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ある日」と題して投稿。「二次会でカラオケに行くことになり喜ぶ酔っ払いの図」とほろよい姿を公開した。ネットでは「良い表情をしていますね！」「飲み過ぎに注意しましょうねw」「酔っぱらってもかわいい」「酔っ払ってる笑」などの声が上がった。