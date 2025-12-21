ママスタコミュニティには義親についての悩みが多く寄せられます。一方で実親についての悩みは数こそ少ないものの、深刻な内容が多いようです。今回届いた投稿も、そのひとつでした。旦那とふたりきりで買い物に行きたがる母。旦那を誘惑するつもり？現在妊娠中でつわり、とくに目眩がひどいという投稿者さん。外出が難しいことを知ったお母さんが「代わりに買い物に行ってあげる」と電話をしてきたそうです。なぜか投稿者さんの旦