■全日本フィギュアスケート選手権最終日（21日、東京・代々木第一体育館）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の坂本花織（25、シスメックス）がフリーも会心の演技を披露し、トータル234.36点で全日本5連覇を達成。日本スケート連盟の規定により、ミラノ・コルティナ五輪の代表内定をつかみ、フィギュア