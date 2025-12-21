共働きの場合、夫婦間での家事分担は何かと揉めるものです。家事分担の秘訣は平等性よりも相手への思いやりですが、なかなかうまくいかないことも……。今回は、雪が多い地域で暮らす友人A子の毎冬の悩みを紹介します。 雪かきを頑なにしない夫 私の友人A子は東北地方でマイホームに暮らしています。大きな敷地に恵まれ、庭も広いのですが、家の周りのお手入れは大変です。夏場は猛暑の中で草むしり、冬は雪かきに追われ