事件や事故で家族を亡くした遺族が人気アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のライブに招待されました。20日、「ももいろクローバーZ」のライブに警視庁などから招待されたのは、事件や事故で家族を亡くした遺族31人です。会場で、ヒット曲にあわせてペンライトを振るなどライブを楽しんでいました。夫を亡くした女性(58)「本当に元気をもらえたなと。日常とは別の機会をもらえて、違う思いで過ごせるといういい機会をもらえて