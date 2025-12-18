ドライブの“楽しみ”を広げるアイテム 家族や仲間とドライブ中、同乗者が退屈せずに楽しみながら移動できるアイテムとして注目したいのが、データシステムの「TV-KIT」。 【画像】ニューモデルに対応拡大するTV-KIT。最新適合情報もあり！ これを取り付ければ、走行中でもカーナビやディスプレイオーディオに含まれる機能のひとつである“地デジ”の視聴が可能となる。同乗者にとっては気になる