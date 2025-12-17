フジテレビは17日、夕方のニュース番組『Live News イット!』(平日版 毎週月〜金曜15:42〜)のメインキャスター交代を発表した。青井実と宮司愛海アナが卒業し、来年春より、榎並大二郎アナ、山崎夕貴アナ、遠藤玲子アナにバトンタッチする。(左から)山崎夕貴アナ、榎並大二郎アナ、遠藤玲子アナ榎並アナは、2020年9月から24年3月まで『Live Newsイット!』のメインキャスターを担当。21年9月には、2週間の育児休業を取得したことで