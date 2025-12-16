【ニューヨーク＝木瀬武】米自動車大手フォード・モーターは１５日、電気自動車（ＥＶ）関連の事業縮小に伴い、１９５億ドル（約３兆円）の特別損失を計上すると発表した。ＥＶの生産計画を大幅に見直し、ハイブリッド車（ＨＶ）やガソリン車に注力する。米南部テネシー州の新工場で予定していたピックアップトラック型のＥＶの生産を中止し、ガソリン車を生産する。代表車種「Ｆ―１５０ライトニング」はＥＶの製造を終了する