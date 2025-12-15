１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。落選が判明した後の自身の取材対応についての一部報道を否定した。田久保氏はまず、「みなさま。本当にたくさんのご声援、ご支援、ありがとうございました！これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。今回の選挙戦で繋がったみなさんとの絆はいつまでも私の宝物です」と、支援