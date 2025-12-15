陸上自衛隊新発田駐屯地は15日、暴行やロケット花火の投げ入れ、無免許運転など複数回にわたって警察に検挙された自衛隊員の男の懲戒処分を発表しました。停職50日の処分を受けたのは陸上自衛隊新発田駐屯地に所属する自衛隊員の男（20）です。陸上自衛隊などによりますと、隊員はことし7月19日、帰省先の佐渡市で他人の住宅に侵入し、ロケット花火を複数回投げ入れ、警察に検挙されたということです。その翌日には、佐渡市で兄と