誰が「カナリア」なのか?「AIは人間の仕事を奪うのか？」――この問いは、形を変えて何度も繰り返されてきた。AIを「自動化」に置き換えれば、19世紀はじめのラッダイト運動（英国で織機などの機械が導入され、職を奪われると恐れた労働者が「機械打ちこわし」を行った）がその先駆けと言えるし、2013年には英オックスフォード大のオズボーン准教授らが「今後10〜20年で雇用の約47%が自動化される」と発表し、世界に衝撃を与えた。