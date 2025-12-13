ÈîËþ¤äÏ·²½¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¤ÎÈ¬ÌÚ²íÇ·¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¡¢»À¤òÆ±»þ¤ËÀÝ¤ë¤È¤¤¤¤¡£Ãë¿©¤Ï¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¡¢1¸Ä¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ëÊÌ¤Î¿©ÉÊ¤ËÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤À¤±¤ÇÈîËþ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢È¬ÌÚ²íÇ·¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Yuri_Arcurs¢¨¼Ì