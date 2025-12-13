Ãë¿©¤ÎŽ¢¤ª¤Ë¤®¤ê2¸ÄŽ£¤Î¤¦¤Á1¸Ä¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤À¤±¡ÄÈîËþŽ¤Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¸ú¤¯Ž¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤¨¤ëºÇ¶¯¤Î°ìÉÊŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢È¬ÌÚ²íÇ·¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¿©¤ÙÊý¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·²½¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¡×
¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Ï¡¢Åü¤ä»é¼Á¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÂå¼Õ²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÏ·²½¤Î¸µ¶§¡£ºÙË¦¤ò½ý¤Ä¤±¡¢Åü²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï·²½¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¿©¤ÙÊý¤Î¹©É×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¹©É×¤ò¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Çò¤´ÈÓ¤â¥é¡¼¥á¥ó¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÏ·²½¤òËÉ¤°¿©¤ÙÊý¸ø¼°¡Û ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á ¡ß »é¼Á ¡ß »À ¡á ²«¶â¥È¥ê¥ª
¤³¤Î¸ø¼°¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¡¢»À¡½¡½¤³¤Î3¤Ä¤ò1¿©¤ÎÃæ¤Ç¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¡Ê·ìÅüÃÍ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î²á¾êÈ¯À¸¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤òËÉ¤®¡¢Ï·²½¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Æ¤â¡¢ÎÌ¤ò¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÅü¤È»é¼Á¤ÎÂå¼Õ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ß»é¼Á¡ß»À¤ÇÅü¤ÎµÛ¼ý¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢»é¼Á¡¢»À¤¬¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È»é¼Á¤Ï¡¢°ß¤ÎÃæ¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤òÀè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Åü¤Î¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Ý¤ä´»µÌ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë»À¤Ï¡¢°ß¤«¤é¾®Ä²¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÃÙ¤é¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢Åü¤ÎµÛ¼ý¤ò¤µ¤é¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
·ë²Ì¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ï·²½¤äÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤«¡×
»ä¤Ï¡ÖÏ·²½¤òËÉ¤°¿©¤ÙÊý¸ø¼°¡×¡Ê°Ê²¼¡¢²«¶â¥È¥ê¥ª¡Ë¤ÎÍ¸úÀ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê»é¼Á¡Ë¡×¡Ö¿Ý¡Ê»À¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀÝ¼è¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÇò¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¾ì¹ç¤È¡¢Çò¤´ÈÓ¤À¤±¤òÃ±ÆÈ¤Ç¿©¤Ù¤¿¾ì¹ç¤È¤Ç¡¢¿©¸å·ìÅüÃÍ¤ÎÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²«¶â¥È¥ê¥ª¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤¿¿©»ö¤Ç¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿·ìÅüÃÍÊÑÆ°¶ÊÀþ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ï·²½°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î²á¾êÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²«¶â¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»é¼Á¡Ä¡Ä¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢¥´¥ÞÌý¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¡¢¥Ê¥Ã¥ÄÎà¡¢ÀÄµû¤Î»é¤Ê¤É¡£
»À¡Ä¡Ä¿Ý¡¢¥ì¥â¥ó²Ì½Á¡¢Çß´³¤·¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤ä¡¢¤½¤ÎÆü¿©¤Ù¤¿¤¤Êª¤Ç¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²¿¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤«¡×¡£¡ÖÀ©¸Â¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¹©É×¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¯Ï·²½Í½ËÉ¤Ë¸ú¤¯¿©½¬´·¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÀ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Î¿©¤Ù¹ç¤ï¤»
·ò¹¯¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±ó¤¶¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥é¡¼¥á¥ó¡£¡ÖÌÍ¤ÎÅü¼Á¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¡¢²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌÍ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤ò¼ç¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®ÇþÊ´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤ó¤×¤ó¤Ï¡¢ÂÎÆâ¤Ç¥Ö¥É¥¦Åü¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢µÞ·ã¤Ë·ìÅüÃÍ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤¬¡¢Ï·²½¤ÈÈîËþ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥É¥¦Åü¤¬·ì±ÕÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥É¥¦Åü¤òºÙË¦¤Ë¤È¤ê¹þ¤àÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ö¥É¥¦Åü¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¾¾êÊ¬¤Ï»éËÃ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¿Í¤¬ÂÀ¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ¯¤¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Ï¡ÖÈîËþ¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©¸å¹â·ìÅü¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºÙË¦Æâ¤Ë¤È¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ö¥É¥¦Åü¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢»éËÃ¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ï·²½¤Î¸µ¶§¤È¤Ê¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿©¸å¹â·ìÅü¤È¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ò¤¤¤«¤ËËÉ¤°¤«¡½¡½¡£¤½¤ì¤µ¤¨ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÈîËþ¤äÏ·²½¤ò¿´ÇÛ¤»¤º¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Ý¡×¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë
¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¿Ý¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥²¤Ë¥¹¡¼¥×¤ò¾¯¤·¤¹¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¿Ý¤ò²Ã¤¨¤Æ°û¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢ÆÚ¹ü¡¢·Ü¥¬¥é¡¢µí¹ü¡¢µû²ð¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È»é¼Á¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¹ü¤äÆù¡¢µû¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À®Ê¬¤¬¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢²«¶â¥È¥ê¥ª¤Î¤¦¤Á¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡×¤È¡Ö»é¼Á¡×¤ò¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¡¢Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö»À¡×¤òÂ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë¡Ö¿Ý¡Ü¥¹¡¼¥×¡×¤òÄ²¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¯¤³¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î½Á¤Ï±öÊ¬¤¬¹â¤¯¤Æ·ì°µ¤¬¿´ÇÛ¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ý¤Ë¤Ï·ì°µ¤ò¹ß²¼¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥ó¥²¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë¾¯¤·¿Ý¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Ý¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢¿©¸å¹â·ìÅü¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¼Â¸³·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¹òÊª¿ÝÂç¤µ¤¸2ÇÕ¡Ê30mL¡Ë¤òÇò¤´ÈÓ¤È°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çò¤´ÈÓ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤¿¥±¡¼¥¹¤è¤ê¤â¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÌó30mg¡¿dL¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤Ç¤¢¤ë¦Á-¥°¥ë¥³¥·¥À¡¼¥¼ÁË³²Ìô¤ÎÊ¿¶ÑÅª¸ú²Ì¡Ê20¡Á40¡¿dL¤ÎÄã²¼¡Ë¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢°ì¤ÄÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Ý¤ò¸¶±Õ¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Î¤ÏNG¡£¶¯¤¤»À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©Æ»¤ä°ß¤ÎÇ´Ëì¤¬¹Ó¤ì¤¿¤ê¡¢»õ¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¿Ý¡Ü¥¹¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Íý¤Ë³ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤¬»À¤Î»É·ã¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤ËÂÎ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤µ¤¸2ÇÕÄøÅÙ¤Î¿Ý¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¡¢¥ì¥ó¥²¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤»¤º¡¢Âç¤µ¤¸1ÇÕÄøÅÙ¤Î¿Ý¤ò2¡Á3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤ª¤Ë¤®¤ê2¸Ä¤Î¤¦¤Á1¸Ä¤òÊÌ¤Î¿©ÉÊ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤¤
¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤È¤Î¿©¤Ù¹ç¤ï¤»
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¿©»ö¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ªÃë¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò2¸Ä¡£¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÃãÄÒ¤±¤ä¤Õ¤ê¤«¤±¤´ÈÓ¤ò¥µ¥µ¥Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¤Û¤ÜÃº¿å²½Êª¤À¤±¡×¤Î¿©»ö¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹Åµ·¿Îã¡£·ìÅüÃÍ¤¬µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¬Ï·²½¤òÁá¤á¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤ªÃë¤Ï¼ê·Ú¤Ë¡¢°Â¤¯¤¹¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò2¸ÄÇã¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢1¸Ä¤ò¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¢ª¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Î½çÈÖ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤ÎÈ¯À¸¤âÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê20Âå¤ÎÃË½÷10Ì¾¤òÈï¸³¼Ô¤Ë¡¢Çò¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë²¿¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ª¤¯¤È·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡¢Ä´ºº¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¿©ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ê»é¼Á¡Ë¡×¡Ö¿Ý¡Ê»À¡Ë¡×¡ÖÆñ¾Ã²½À¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¡Ê¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ë¡×¡Ö¥¥ã¥Ù¥Ä¡ÊÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ë¡×¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤¬ºÇ¤â·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤æ¤ÇÍñ¡¢ÎÐÃã¤â°ì½ï¤À¤È¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢55g¤è¤ê¤â110g¤ò¿©¤Ù¤¿¾ì¹ç¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ÎÉý¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó110g¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÁêÅö¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤À¤«¤é¡×¤ÈÈ¾Ê¬¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¤â¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÈîËþÍ½ËÉ¤Ë¤âÆÀºö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¶Ã¤¯·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æñ¾Ã²½À¥Ç¥¥¹¥È¥ê¥ó¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò¿©Á°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢·ìÅüÃÍÊÑÆ°¶ÊÀþ¤¬Çò¤´ÈÓ¤À¤±¤Î¤È¤¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ªÃë¤ò¤¹¤Þ¤»¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿©Á°¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¥¹¥Ñ¡¼¥¯ËÉ»ß¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢¤æ¤ÇÍñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»é¼Á¤âÊä¤¨¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÎÐÃã¤â1ËÜ°û¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¤Î³²¤ò¤µ¤é¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤´ÈÓ¤Ç¤â¡¢¹©É×¤·¤À¤¤¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ê¤¬¤é¤â¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°»ÅÍÍ¤Î¥é¥ó¥Á¤ÏÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ê¤ä¤®¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë
Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î
µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔ¹©·ÝÁ¡°ÝÂç³ØÁ¡°Ý³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£1989Ç¯¡¢µþÅÔÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¢Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ²ñÍý»ö¡£Åü²½¥¢¥ß¥Î»ÀÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥ê¥³¥Ø¥â¥°¥í¥Ó¥óÂ¬Äê·Ï¤ä¡¢¹³Åü²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ï¡¼¥ÖÁÇºà¤Î³«È¯¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£Åü²½¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é±þÍÑ¸¦µæ¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡£2011Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ï·²½¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡ÈÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤Î²òÌÀ¤ÈÂÐºö¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢¹³Åü²½ÁÇºà¤äÂ¬ÄêË¡¤Î³«È¯¤Ê¤É¡¢Åü²½¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¡£¡ÖÅü²½¤ÏÏ·²½¡×¡ÖÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡Ö¹³Åü²½¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£
----------
¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÀ¸Ì¿°å²Ê³ØÉôÅü²½¥¹¥È¥ì¥¹¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÇÀ³ØÇî»Î È¬ÌÚ ²íÇ·¡Ë