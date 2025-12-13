消費者が商品の購入やサービスを利用した際の契約トラブルの相談を受け付けたり、消費生活に関する情報を提供している東京都消費生活総合センターには、最近、「分電盤の無料点検」を装った事業者についての相談が急増しています。これらの事業者の多くは、電力会社から供給された電気を各部屋のコンセントや照明などに安全に分配する装置である「分電盤」に漏電の危険があると不安をあおり、不要な工事契約を迫るということです