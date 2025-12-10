相続税対策として富裕層に人気だったタワマン（タワーマンション）節税。しかし富裕層の相続税逃れを防ぐべく、2024年に税制改正が行われた。課税逃れが起きないように鋭い調査を続ける国税当局が「一発アウト」にする「NG行為」とは？（ライター岩田いく実）富裕層に人気だったタワマン節税そのカラクリとは相続税対策として富裕層に人気だったタワマン（タワーマンション）節税。なぜタワマンの相続が節税に有効だったかと