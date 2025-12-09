巨人・坂本勇人内野手が９日、都内の球団事務所で契約更改した。今季年俸５億円から減額制限（４０％）一杯となる２億円減の年俸３億円の単年契約でサインした（金額は推定）。１９年目の今季は出場６６試合で打率２割８厘、３本塁打。シーズン終盤に代打で勝負強さを発揮したが「やっぱり試合数が全然、出ていないですし。正直、自分の中では楽しいシーズンではなかったですけど、まだまだ終わりたくないなって思ったシーズン