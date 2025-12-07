別れた彼氏のことを早く忘れたいと思っても、簡単には気持ちを切り替えられないもの。つらい思いに終止符を打ちたいなら、少し過激な思考法で元カレを頭から締め出すといいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「元カレを忘れるための荒療治！性悪女気取りの心のつぶやき」をご紹介します。【１】「新しい彼女より私のほうがぜんぜんかわいい」と勝手に自信を持つ「私はあの子に負けて