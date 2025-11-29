１１月２５日にこの世を去った３冠牝馬ジェンティルドンナを追悼し、２９日から全国の競馬場において献花台と記帳台が、ウインズ・エクセルには記帳台が設置された。開門から多くのファンが足を運び、思い思いの言葉で別れを告げた。東京から来た飲食業の３０代女性は号泣しながら思いを語った。「競馬を知るきっかけがジェンティルドンナでした。娘のジェラルディーナもずっと追い掛けていました。繁殖を引退したと聞いて、来