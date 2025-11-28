「新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。注意したくもなるが、相手が逆上してしまう可能性もあるため、その判断は難しいところである。◆車内で堂々と通話「いま新幹線、いや、もう出た出た！」佐伯奈央さん（仮名）は先日、東京から名古屋へ向かう新幹線に乗車した。指定席に着席してほっとしたのも束