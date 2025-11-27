演歌歌手香西かおり（62）が27日、大阪の観光産業を引っ張る公益財団法人「大阪観光局」の「地域魅力創出アドバイザー」に就任した。委嘱状を受け取った香西は「食いしん坊で酒飲み。仕事で全国を歩くときの楽しみは食べること、飲むこと。季節ごとに食材も、日本酒も土地によって違う」と話し、これまでの食の経験をいかすことができる大役に「非常に光栄です」と喜んだ。93年「無言坂」で日本レコード大賞を獲得した香西は、アド