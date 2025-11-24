ご飯を食べておなかいっぱいになり、ゴロンと横になる……まさに至福の時間ですよね。こうした行動が習慣になっている人も多いと思います。しかしそんなとき、親や祖父母に昔言われたことのある言葉「食べてすぐ寝ると、牛になるよ！」を思い出す人もいるのではないでしょうか。【要注意】「えっ……！」これが「血糖値」が上がりやすい食べ物＆飲み物です（画像32枚）そもそもこの言葉は、「行儀が悪い」とされる「食後すぐ