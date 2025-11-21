»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Î¹±À±´ÖÅ·ÂÎ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö3I/ATLAS¡×¡£°ìÉô¤Ç¡È¿Í¹©Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤Î²±Â¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢NASA¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃµººµ¡¤ÈË¾±ó¶À¤¬Âª¤¨¤¿²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«Á³µ¯¸»¤Î¹±À±´Ö×ÂÀ±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£