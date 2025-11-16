ニトリが発売した「スマホ毛布」が布団から出られなくなると話題だ。 【写真】休日があっという間に終わりそう 布団の中でスマホを触る時間が何より楽しい、という人も多いのではないだろうか。しかしそんな人々が冬に悩むのは、背中や腕の冷え。「もっと快適に布団から出ずスマホを触ってダラダラしたい！」という声に応えてニトリが今年発売したスマホ毛布が、"ダメ人間製造機"だとSNSで話題になっている。株式会社ニトリホ