日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンとして、11月19日から6週間限定で「チキンマックナゲット15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（税込み、通常価格740円〜）で販売。期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「ガーリックバターステーキソース」と「チーズフォンデュ風ソース」も登場します。【画像】「どっちもおいしそう！」これが、新作のソースです