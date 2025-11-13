季節性インフルエンザについて、東京都は警報レベルに達したとして、きょう（13日）、「流行警報」を発表しました。11月に警報が発表されるのは、16年ぶりです。東京都によりますと、今月9日までの1週間に報告された1医療機関あたりの季節性インフルエンザの感染者数は29.03人で、前の週と比べおよそ1.2倍となりました。都が定める警報基準を超えたことから、東京都はきょう、インフルエンザの「流行警報」を発表しました。今年は