主人公・S葉さんは、彼氏・E原さんとのセックスについて悩んでいます。E原さんは自分の「性」について悩みを抱えていますが、S葉さんには打ち明けていません。そのため、S葉さんは彼が射精をしないことに困惑します。セックスを通し、パートナーシップについて描いた作品、紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、『カレは最後までイカナイ』をダイジェスト版でごらんください。 ©kamiya.tsukami &