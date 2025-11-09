ドジャース・大谷翔平投手（３１）が充実の移籍２年目のシーズンを終えた。大谷個人としては６月中旬から２シーズンぶりとなる投手復帰を果たし、真骨頂の二刀流で大暴れ。本塁打は自己最多を更新する５５発に上り、チームも２年連続でワールドシリーズ優勝を果たした。プライベートでは真美子夫人との間に４月に第１子となる長女が誕生。愛犬のデコピンとともに幸せそうな生活を送っている。とはいえ、常に注目を集めるスー