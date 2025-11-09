和歌山県の中央部に位置する龍神温泉は、開湯1300年以上の長い歴史を持つ名湯です。弘法大師（空海）が難陀龍王（なんだりゅうおう）のお告げによって開いたとされる伝説を持ち、江戸時代には紀州徳川家の別荘温泉地として栄えました。泉質は、古い角質や毛穴の汚れを落とす作用があると言われる、ナトリウム炭酸水素塩泉。その美肌効果の高さから、島根県の湯の川温泉、群馬県の川中温泉と並ぶ「日本三美人の湯」の1つに数えられ