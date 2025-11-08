人生で初めてのスピン０点】11月７日、フィギュアスケートのGPシリーズ・NHK杯は男子シングルショートプログラム（SP）が行なわれた。最終滑走だった鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）は演技後、「ただ呆然としている自分がいます」と苦笑いを交えて話した。「記憶にあるなかでは初めてのミスで、リンクから上がった瞬間に父（正和氏）にめちゃくちゃ笑われて。自分も笑っていいのか、笑っちゃダメなのか、ちょっとわか