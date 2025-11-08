〈もうげんかいごめんね弱くて、よわいままで〉──11月3日の深夜、ある女性インフルエンサーがInstagramのストーリーに載せた投稿には、子育てや離婚に関する苦悩が克明に綴られていた。生後3か月の娘を殺害したとしてこの女性インフルエンサーが逮捕されたと報道されたのは、その翌日のことだった--。【写真】鈴木容疑者が犯行自白2時間前に連投していた「ストーリー投稿」。親権や子育ての苦悩が綴られていた東京・世田谷区