俳優の赤井英和が７日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演し、人生一番のしくじりを明かした。赤井は高校卒業後、関西では無敵を誇っていたボクシングの名門校・近畿大学に進学し、オリンピックで金メダルを獲得することを目指していた。しかし日本がモスクワ五輪ボイコットを決定し、プロに転向することを決意した。名門ジムからの誘いを受けたが赤井は知り合いのタクシー運転手が会長を務め